The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τα live με τη Φαίη Σκορδά

Τα Live του The Voice ξεκινάνε και όπως είχε γίνει γνωστό την παρουσίαση αναλαμβάνει η Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, ο ΣΚΑΙ εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση.

Με ανεβασμένη διάθεση ξεκινούν τα live του THE VOICE OF GREECE το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 21:00, έχοντας περάσει πλέον στη συναρπαστική διαδικασία των Cross Battles! H μοναδική Φαίη Σκορδά φορά τα βραδινά της για λίγες εμφανίσεις και μας υποδέχεται στο stage του THE VOICE OF GREECE ενώ ο Γιώργος Λιανός παραμένει σε ρυθμούς Survivor στον Άγιο Δομίνικο!

Στα Live Cross Battles η κάθε αναμέτρηση είναι απρόβλεπτη και η αγωνία χτυπά κόκκινο πλέον για τους 4 coaches! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν βάλει τα δυνατά τους να προετοιμάσουν τις ομάδες τους για τα Cross Battles και έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον ημιτελικό. Η τελική απόφαση όμως της πρόκρισης βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού.

