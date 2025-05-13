Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: "Ένας γάμος θέλει πολλή δουλειά"

Μια εφ ‘ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Τατιάνα Στεφανίδου στον Γρηγόρη Αρναούτογλυ και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

«Δε ξέρω πόσα χρόνια είμαστε μαζί, δεν τα έχω μετρήσει. Σε εμάς είναι αντίστροφα. Τα θυμάται ο Νίκος όλα, τα πάντα. Στη αρχή μου έφερνε δώρα στις επετείους και δεν ήξερα γιατί τα έφερνε» παραδέχτηκε αρχικά η Τατιάνα Στεφανίδου και πρόσθεσε, «Το ότι έχω τον Νίκο, δεν με έκανε να νιώσω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος για να με στηρίξει στη δουλειά αν κάτι πάει λάθος. Να με στηρίξει ανθρώπινα, ναι. Αυτό έχει συμβεί σε αυτό το γάμο, σε αυτή τη σχέση πάρα πολλές φορές. Όπως ξέρεις, αυτή η δουλειά δεν έχει μια σταθερότητα. Ο Νίκος έχει χρειαστεί να μείνει πιο πολλές φορές εκτός. Κι εγώ έχει χρειαστεί να μείνω εκτός.

Ευτυχώς είχαμε ένα καλό timing. Δε μείναμε ποτέ και οι δυο ταυτόχρονα εκτός. Οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι που πάντα μπορούσαμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να στηρίζει ο ένας την οικογένεια, την επιχείρησή μας. Ήταν ένα πολύ ωραίο τανγκό», εξομολογήθηκε.

Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους;

«Όταν έχεις παιδιά να μεγαλώσεις, νιώθεις μεγάλη ανακούφιση όταν ο ένας από τους δυο πάει καλά. Δεν είναι μια εύκολη συνθήκη όμως. Είμαστε δυο πολύ έντονες προσωπικότητες, δυο επαγγελματίες με τις δικές τους πορείες. Ένας γάμος θέλει πολλή δουλειά. Λένε ότι ένας γάμος είναι πετυχημένος όταν ξέρουν και οι δυο να συγχωρούν και να μπορούν να ερωτεύονται και οι δυο να ερωτεύονται ξανά τον ίδιο άνθρωπο.

Δε ξέρω αν έχουμε ένα πετυχημένο γάμο, αλλά αυτά τα δυο στοιχεία τα έχουμε, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να τα εφαρμόζω. Ο Νίκος σαν άντρας πιο δύσκολα θα παραδεχτεί ότι έκανε λάθος… Με κάποιο τρόπο μπορούμε την τοξικότητα της δουλειάς να την αφήνουμε εκτός. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι και τα παιδιά στο σπίτι, το έχουμε καταφέρει ακόμα καλύτερα. Τα αφήνουμε όλα εκτός. Πολλές φορές πάμε να μιλήσουμε για δουλειά στο σπίτι και του λέω, “όχι για πρόβλημα στο σπίτι, αύριο το πρωί στο γραφείο”...» απάντησε η Τατιάνα Στεφανίδου.

