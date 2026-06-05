Υπεγράφη η 1η συμπληρωματική σύμβαση για την Αναβάθμιση του Παλαιού Οικισμού Μαλίων

Στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το έργο «Βιοκλιματική και Αισθητική Αναβάθμιση Παλαιού Οικισμού Μαλίων», μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.» κ. Ιωσήφ Μαρινάκη. Η σύμβαση αφορά την εκτέλεση πρόσθετων και απολύτως αναγκαίων εργασιών, όπως αυτές έχουν εγκριθεί στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.



Το οικονομικό αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 150.772,74 ευρώ, με το έργο να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».



Με την συμπληρωματική σύμβαση διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου αναβάθμισης του ιστορικού πυρήνα των Μαλίων, το οποίο ενισχύει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.



«Με συνέπεια, διαφάνεια και προσήλωση στους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρούμε στην ολοκλήρωση ενός έργου που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον παλιό οικισμό των Μαλίων» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για να προσθέσει:

«Η συμπληρωματική σύμβαση επιτρέπει την υλοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών, ώστε το έργο να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξης του τόπου μας».

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