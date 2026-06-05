Νέα απάτη στα αεροδρόμια: Πώς επιβάτες μετατρέπονται εν αγνοία τους σε "βαποράκια" ναρκωτικών

Μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική μέθοδος διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται να κάνει την εμφάνισή της σε αεροδρόμια, με επιβάτες να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές κατηγορίες χωρίς να γνωρίζουν το παραμικρό.





Σύμφωνα με έρευνα του καναδικού δικτύου CTV News, εγκληματικά κυκλώματα εκμεταλλεύονται το σύστημα διαχείρισης αποσκευών στα αεροδρόμια, αντικαθιστώντας τις ετικέτες αποσκευών επιβατών με ετικέτες που τοποθετούνται σε βαλίτσες γεμάτες ναρκωτικά.





Η διαδικασία ξεκινά όταν ο ταξιδιώτης παραδίδει κανονικά τη βαλίτσα του στο check-in. Η αποσκευή ζυγίζεται, λαμβάνει ετικέτα με τα στοιχεία του επιβάτη και προωθείται προς φόρτωση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ετικέτα αφαιρείται και μεταφέρεται σε διαφορετική βαλίτσα που περιέχει παράνομα φορτία.





Οι αποκαλύψεις συνδέονται με υποθέσεις που εξετάστηκαν σε καναδικά αεροδρόμια, όπου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 17 περιστατικά επιβατών που φέρονται να έπεσαν θύματα της συγκεκριμένης πρακτικής. Οι πτήσεις είχαν ως αφετηρία τον Καναδά και προορισμούς μεταξύ άλλων τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Μαρόκο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβάτες συνελήφθησαν κατά την άφιξή τους, καθώς οι αρχές εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες στις αποσκευές που έφεραν τα στοιχεία τους. Όπως αναφέρει η έρευνα, όλοι οι γνωστοί μέχρι σήμερα επιβάτες που ενεπλάκησαν αθωώθηκαν τελικά, αφού αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία γνώση ή συμμετοχή στο κύκλωμα.

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης εμπλοκή εργαζομένων αεροδρομίων. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί, μέλη του προσωπικού φέρονται να αφαιρούσαν ετικέτες από κανονικές αποσκευές και να τις τοποθετούσαν σε βαλίτσες με ναρκωτικά, ενώ στις πραγματικές αποσκευές των επιβατών τοποθετούνταν άλλες ετικέτες, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται συνήθως για χαμένες ή καθυστερημένες αποσκευές.

Οι αποσκευές που περιείχαν τα ναρκωτικά ήταν συχνά εξοπλισμένες και με συσκευές γεωεντοπισμού (trackers), ώστε οι παραλήπτες να μπορούν να εντοπίζουν τη διαδρομή τους και να τις παραλαμβάνουν στον τελικό προορισμό.

Οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να λαμβάνουν ορισμένα προληπτικά μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση της βαλίτσας πριν από το check-in, η καταγραφή του βάρους της κατά την παράδοση και η χρήση προσωπικών συσκευών εντοπισμού, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της αποσκευής σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού και στοιχείων για το πραγματικό βάρος της αποσκευής μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περίπτωση ελέγχου ή διαφωνίας με τις αρχές, ενώ οι συσκευές εντοπισμού επιτρέπουν στους επιβάτες να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται η βαλίτσα τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αεροπορικές αρχές, καθώς αναδεικνύει πιθανές αδυναμίες στις διαδικασίες διαχείρισης αποσκευών και στους ελέγχους ασφαλείας μεγάλων αεροδρομίων.

Πηγή: Travelbook / CTV News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το αρωματικό δέντρο που κάνει τον κήπο να μοσχοβολά -Θυμίζει καραμέλα, μπανάνα και λευκά λουλούδια