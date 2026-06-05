Πούτιν για επιστολή Ζελένσκι: Δεν βλέπω λόγο να συναντηθούμε

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στο ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, κατηγόρησε τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με μονομερείς κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε «λάθος» το γεγονός ότι «η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες μας» και αναφερόμενος στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία του ζητάει να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε πως «δεν βλέπει λόγο» να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι «χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία».

Απορρίπτοντας ουσιαστικά την πρόταση για συνάντηση απευθύνθηκε στον ρωσικό στρατό, λέγοντας: «Συνεχίστε τη δουλειά σας, αδέλφια» και τ’ονισε ότι ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη γι’ αυτούς.

Επεσήμανε ότι «δεν πρέπει να απευθυνθούμε στους συντάκτες αυτής της επιστολής, ούτε στους λάτρεις του επιστολικού είδους, αλλά στους Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης».

«Και έτσι, απευθυνόμενος σε εσάς, θέλω να πω: σύντροφοι στρατιώτες και ναύτες, σύντροφοι υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές, σύντροφοι αξιωματικοί, ναύαρχοι και στρατηγοί, ολόκληρη η χώρα σας κοιτάζει, ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εσάς και ελπίζει σε εσάς. Συνεχίστε να εργάζεστε, αδέλφια!», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε δε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με Ρώσο επιχειρηματία στο Κίεβο.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγυητή των ειρηνευτικών συνομιλιών», είπε ακόμα και τόνισε ότι είναι «ευγνώμων» στον Αμερικανό πρόεδρο αλλά υπάρχουν ακόμα πράγματα, τα οποία πρέπει να γίνουν.

Πούτιν: Η κλοπή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία

Υποστήριξε ότι με το «πάγωμα» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, το οποίο χαρακτήρισε «κλοπή», οι δυτικές χώρες υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στα δικά τους νομίσματα.

«Οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός των κρατικών αποθεματικών της Ρωσίας έχουν επηρεάσει ανεπανόρθωτα τη θέση των διεθνών νομισμάτων, του δολαρίου και του ευρώ», είπε χαρακτηριστικά. «Όπως και η Ρωσία, οποιαδήποτε άλλη χώρα θα μπορούσε να χάσει την πρόσβαση στα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία σε δολάρια ή ευρώ, καθώς και στα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα και συστήματα πληρωμών», προσέθεσε.

Ισχυρίστηκε ότι το υψηλό δημόσιο χρέος συνέβαλε στην υπονόμευση της παγκόσμιας εμπιστοσύνης στους δυτικούς θεσμούς.

«Βλέπουμε τις αναταραχές που βιώνουν οι αγορές ενέργειας, πώς προκαλούνται εντάσεις σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πώς εφαρμόζονται οι κοντόφθαλμες πολιτικές της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, «οι οποίες συνοδεύονται από επιθετική ρητορική και οδηγούν σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, ενώ, επιπλέον, υπονομεύουν την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», υποστήριξε ακόμα.

«Οι ρίζες της τρέχουσας παγκόσμιας αναταραχής βρίσκονται στη μετάβαση από ένα κάθετο, ιεραρχικό μοντέλο, το οποίο εξυπηρετούσε τα συμφέροντα ενός μικρού αριθμού κρατών, σε ένα πιο σύνθετο, κατανεμημένο και μοντέλο πολλών πόλων», δήλωσε ο Πούτιν. «Η Ρωσία θεωρεί τις παγκόσμιες αλλαγές όχι μόνο ως απειλή, αλλά και ως τεράστιες ευκαιρίες. Και για να τις αξιοποιήσουμε, σκοπεύουμε να δράσουμε γρήγορα και ρεαλιστικά», ανέφερε ακόμα.

«Η ρωσική οικονομία δεν έχει καταρρεύσει», δήλωσε ακόμα Βλαντιμίρ Πούτιν, απορρίπτοντας τις δυτικές επικρίσεις ότι η ατμομηχανή της ρωσικής οικονομίας έχει σταματήσει. «Ακούμε, φυσικά, κριτικές από όλες τις πλευρές ότι όλα έχουν καταρρεύσει… Έχουμε φτάσει στο ίδιο επίπεδο στο οποίο οι χώρες της ευρωζώνης σημείωναν ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει μια «κυρίαρχη» οικονομία.

Ακόμα δήλωσε πως ο πληθωρισμός στη Ρωσία είχε επιβραδυνθεί σημαντικά και θα κυμανθεί κοντά στο 5,2% το 2026 και είπε πως περίπου το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της Ρωσίας πραγματοποιείται πλέον σε ρούβλια.

Ακόμα είπε ότι είχε προτείνει την αναβολή των περαιτέρω προγραμματισμένων αυξήσεων φόρων της κυβέρνησης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Πρότεινε να οριστεί ένα όριο εσόδων, πάνω από το οποίο ανακύπτει η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, στα 20 εκατομμύρια ρούβλια για ασαφές χρονικό διάστημα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η κυβέρνηση πρότεινε να μειώσει το όριο αφορολόγητων εσόδων στα 20 εκατομμύρια ρούβλια το 2026, στη συνέχεια στα 15 εκατομμύρια ρούβλια το 2027 και στα 10 εκατομμύρια το 2028 από τα τρέχοντα 60 εκατομμύρια.

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