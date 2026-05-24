Τανιμανίδης: Απαντά στα επιθετικά σχόλια που δέχτηκε μετά το μήνυμα για το Final Four

Ο Σάκης Τανιμανίδης μ΄ ένα βίντεο απάντησε στη χθεσινή του ανάρτηση που έστειλε τις ευχές του στον Ολυμπιακό για την πρόκριση στον τελικό του Final Four.

Ο παρουσιαστής αναφέρει πως δέχτηκε αρκετά έντονα μηνύματα κατηγορώντας τον πως προδίδει την ομάδα του τον ΠΑΟΚ.

«Χθες πήγα και είδα τον Ολυμπιακό που έπαιζε με την Φενέρ στο Final Four της Euroluge. Όλοι ξέρετε ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά έκανα ένα στόρι έξω από το ΟΑΚΑ και είπα ότι σαν Έλληνας εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να περάσει στον τελικό», είπε αρχικά ο Σάκης Τανιμανίδης.

«Το τι έγινε στα μηνύματά μου δεν περιγράφεται. Ντροπή σου προδότη που υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να εύχεσαι να χασει. Καταλαβαίνω ότι είστε παθιασμένοι με την ομάδα σας και είναι ωραίο να είσαι παθιασμένος με μία ομάδα και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ακολουθείτε το ρητό: Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Αλλά δεν ισχύει εδώ πέρα. Και εγώ, αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ ια θέλω να τον… σκίσουμε.

Όταν όμως τώρα ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν τώρα εσύ εύχεσαι, προσεύχεσαι και ανάβεις καντήλια να χάσει o Ολυμπιακός, τι μας λες; Μας λες ότι η ιδιότητά σου ως οπαδός της οποιασδήποτε ομάδας βαραίνει πιο πολύ από την ιδιότητά σου σαν Έλληνας. Και αυτό λέει πολλά για σένα, όχι για μένα»

