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GOSSIP - LIFESTYLE
Τάκης Τσουκαλάς: Έγινε παππούς και το ανακοίνωσε με «ερυθρόλευκη» ατάκα
Τσουκαλας
clock 15:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Τάκης Τσουκαλάς έγινε για πρώτη φορά παππούς και μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο ίδιος έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται το χεράκι του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο, ενώ στη δεύτερη ο ίδιος ποζάρει σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό 10, ως αναφορά στην ημερομηνία που γεννήθηκε ο εγγονός του.

«10 του μήνα 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Αυτά τα 3 δεκάρια μου θυμίζουν Τζιοβάνι, Δεληκάρη, Καραπιάλη. Μήπως θα είναι το επόμενο; Είμαστε ίδιοι οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΤΑΚΑΡΕ! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΩΝΑΚΙ ΜΟΥ», έγραψε ο Τάκης Τσουκαλάς στο προφίλ του στο Instagram.


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A post shared by @takis_tsoukalas_official_

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