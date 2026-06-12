Τάκης Τσουκαλάς: Έγινε παππούς και το ανακοίνωσε με «ερυθρόλευκη» ατάκα

Ο Τάκης Τσουκαλάς έγινε για πρώτη φορά παππούς και μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο ίδιος έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται το χεράκι του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο, ενώ στη δεύτερη ο ίδιος ποζάρει σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό 10, ως αναφορά στην ημερομηνία που γεννήθηκε ο εγγονός του.

«10 του μήνα 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Αυτά τα 3 δεκάρια μου θυμίζουν Τζιοβάνι, Δεληκάρη, Καραπιάλη. Μήπως θα είναι το επόμενο; Είμαστε ίδιοι οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΤΑΚΑΡΕ! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΩΝΑΚΙ ΜΟΥ», έγραψε ο Τάκης Τσουκαλάς στο προφίλ του στο Instagram.

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