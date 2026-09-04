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GOSSIP - LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια από την Acyn Media

φ
clock 09:00 | 04/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor, o Σταύρος Φλώρος στρέφεται πλέον νομικά κατά της παραγωγής Acyn Media, διεκδικώντας αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Την είδηση φέρνει στο φως το TMZ, το οποίο, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα που έχει εξασφαλίσει, αναφέρει ότι ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή κατά των παραγωγών του ριάλιτι επιβιώσης μετά το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του πόδι πάνω από το γόνατο.

Το αμερικανικό μέσο συνοδεύει μάλιστα το δημοσίευμά του με εκτενές φωτογραφικό υλικό ιδιαίτερα σκληρών εικόνων από τον τραυματισμό του νεαρού παίκτη και όσα ακολούθησαν

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