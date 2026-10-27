ΤΡΙ.27 Οκτ 2026 18:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχη η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό

πετρος φιλιππιδης
clock 16:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει για βιασμό κατ’ εξακολούθηση τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος όμως αθωώθηκε.

Με την απαλλαγή του για την υπόθεση αυτή ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας αυτή για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω "άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα". Εγώ δε σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός» είπε ο πρόεδρος της έδρας μετά το ξέσπασμα γυναίκας από το ακροατήριο που φώναξε «Ντροπή! Ντροπή! Να μας πείτε ποια είναι τα ψέματα», μετά την ανακοίνωση ενοχής.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή της εκτιμώντας ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της, ενώ το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ρομαντική πρόταση γάμου σε συναυλία του

Ζήνα Κουτσελίνη για Μαρία Αντωνά και το σχόλιο για το «μίνι» της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πέτρος Φιλλιπίδης Δίκη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis