Ο Γιώργος Χρυσοστόμου μιλά για τον αλκοολισμό και την απόφαση του να μιλήσει δημόσια

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου σε συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids, μίλησε για τους λόγουςπου τον οδήγησαν να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του με τον αλκοολισμό.

«Την πρώτη φορά που μίλησα για τον αλκοολισμό, δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση, να πω “πάμε όλοι μαζί”, να δώσω ένα παράδειγμα. Σε καμιά περίπτωση. Απλά έτυχε να γίνει μια ερώτηση τύπου, ξέρω εγώ και είπα εγώ… έχω σταματήσει. Και μου λέει ένας φίλος μου που το είχε λίγο ταμπού, “ρε συ, μην τα λες αυτά”. Ντράπηκε ο ίδιος. Και του λέω, “γιατί; Να σου πω κάτι; Δεν μπορώ εγώ να πω ότι δεν έχω πιει, τη στιγμή που με έχει δει ένα κάρο λαός, 15 χρόνια συναπτά, να είμαι κάπως έτσι, στις τρεις η ώρα το πρωί”. Εννοώ πως δεν σηκωνόμουν το πρωί για να πιω. Δεν είχα πάει σε αυτή τη φάση», είπε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε σταδιακά, χωρίς να το αντιληφθεί άμεσα, καθώς οι έντονες νυχτερινές δουλειές και οι έξοδοι μετά από αυτές έγιναν συνήθεια, μέχρι που έφτασε σε σημείο να αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο.

«Το έβλεπα κάπως μάλλον να έρχεται. Γιατί με πήρε μία μπάλα, δουλεύοντας κάθε μέρα νύχτα. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή τελείωναν τα πράγματα και μετά απλά το τρία έγινε τέσσερα, το τέσσερα έγινε πέντε και μετά πηγαίναμε σε αφτεράδικο. Και κατέληξα κάποια στιγμή, γύρω στις 8 το πρωί να είμαι έτσι, και να μην μπορώ πια».

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