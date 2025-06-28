Ο Αιμίλιος Χειλάκης εξήγησε τον λόγο που δεν βγάζει selfies και δεν δίνει αυτόγραφα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό και εξήγησε τον λόγο που επιμένει να μη δίνει αυτόγραφα και να μη βγάζει selfies με τους θαυμαστές του.

«Θέλω να αποφύγω τα σχόλια. Είναι ένα small talk, μακριά από αυτά που κάνουμε. Προτιμώ να ειπωθεί ότι μου μίλησε 10 λεπτά το παιδί. Μέσα του έχει κερδίσει κάτι παραπάνω. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Η φωτογραφία μαζί μου ή μαζί σου είναι πίξελ μέσα στις χιλιάδες που έχεις βγάλει. Θα βγάλω selfies σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, με παιδιά που δεν μπορώ να τους εξηγήσω λόγω ηλικίας», είπε ο ηθοποιός.

