Γιώργος Αμούτζας: Εγκατέλειψε, έπειτα από σφοδρό ατύχημα, το Ράλλυ Ακρόπολις 2025

Ο Γιώργος Αμούτζας έλαβε μέρος στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 όπου και είχε, όμως, ένα σοβαρό ατύχημα στο 13ο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ newsauto.gr, ο Γιώργος Αμούτζας και ο Ηλίας Παναγιωτούνης ξεκίνησαν πρώτοι στην υπερειδική διαδρομή του Ζάππειου ενώ σήμερα, Παρασκευή, στις δύσκολες πρωινές διαδρομές των Αγίων Θεοδώρων και του Λουτρακίου τα είχαν πάει αρκετά καλά και στόχευαν για μια θέση μέσα στην 20άδα.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, το απόγευμα της Παρασκευής, στην πρώτη ειδική διαδρομή το σκηνικό ανατράπηκε πλήρως. Κι αυτό μιας και καταστράφηκε ολοσχερώς το αγωνιστικό όχημα με το οποίο ο νεαρός ηθοποιός συμμετείχε στον αγώνα.

Ο Γιώργος Αμούτζας και ο Ηλίας Παναγιωτούνης μοιάζει πλέον απίθανο να επανέλθουν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025 έπειτα από τις ζημιές που έχει υποστεί το αγωνιστικό τους όχημα. Ωστόσο, βεβαίως, το σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πώς και οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης

Nικολαϊδης για Βίσση: «Την είδα πριν από 2 χρόνια – Δεν είναι ότι δεν μου επιτρεπόταν, απλά δεν πήγαινα»