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GOSSIP - LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος εξασφαλίζει οικονομικά τη Στυλιανή

να μ αγαπας
clock 17:00 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Tι θα δούμε στη σειρά Να μ αγαπάς;

(Τετάρτη 17/6 στις 20:00) – Ο θάνατος του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει όλους τους ήρωες, καθώς η οικογένεια τον αποχαιρετά στην κηδεία του και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη διαλυμένη Στυλιανή.

Ο Θεόφιλος αποφασίζει να εξασφαλίσει οικονομικά τη Στυλιανή και το αγέννητο παιδί του Μάκη, ενώ η Σοφία βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απομόνωση.

Παράλληλα, ο Άγγελος αντιλαμβάνεται ότι η σύγκρουση με τη Σοφία οδηγείται οριστικά στα δικαστήρια, ενώ ο Γάκης ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του για ένα νέο ξεκίνημα.

Μέσα στο πένθος, η γέννηση του παιδιού της Φωτεινής και του Ορφέα φέρνει μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.

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