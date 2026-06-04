Μία νύχτα μόνο: Η Βάλια απειλεί να ανατρέψει τα σχέδια της Αλεξάνδρας

Τι θα δούμε στη σειρά "Μία νύχτα μόνο";

Επεισόδιο 89: Η μέρα του γάμου έφτασε και η Ελένη λάμπει από ευτυχία. Η Αρετή, όσο κι αν χαίρεται για τη φίλη της, βρίσκεται σε αδιέξοδο με το τελεσίγραφο που της έχει δώσει η Αλεξάνδρα και προσπαθεί να το κρύψει από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει. Η Αννέζα συγκινείται με τον Σταύρο, αλλά ανησυχεί για τον Πωλ και τις επαφές του με την Εύα. Ο Ορφέας είναι πεπεισμένος ότι ο Οδυσσέας τού έστησε παγίδα με τις μετοχές της ERGAN και το ψάχνει μέχρι τέλους. Κι ενώ η Αλεξάνδρα θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση με την Αρετή, η Βάλια απειλεί να ανατρέψει τα σχέδιά της. Την ίδια στιγμή, η χαρά της Μαργαρίτας για τον Σταύρο μετατρέπεται σε σοκ, όταν η αστυνομία τής χτυπά την πόρτα.

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