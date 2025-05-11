Mente Fuerte: "H μαμά μου έχει πάει πιο πολλές φορές αυτόφωρο από εμένα"

O Mente Fuerte αποκάλυψε στην εκπομπή «Αστερόσκονη» πως η μητέρα του έχει καταφύγιο για αδέσποτα και για αυτό τον λόγο έχει οδηγηθεί πολλές φορές στο αυτόφωρο.

«Η ιστορία με το καταφύγιο ζώων και τη μητέρα μου πονάει πολύ, γιατί δέχεται πολύ πόλεμο. Η μαμά μου έχει πάει πιο πολλές φορές αυτόφωρο απ’ ό,τι εγώ. Η φιλοζωία είναι πολύ σκοτεινό κομμάτι, η μητέρα μου έχει αφιερώσει τη ζωή της σε αυτό. Δουλεύει για να ταΐζει τα αδέσποτα και αυτή είναι η επιλογή της. Όσο μπορώ τη στηρίζω. Μπορεί να μην πληρώσει το ρεύμα για να ταΐσει τα σκυλιά, θα κυκλοφορήσει σαν να μην έχει ρούχα», είπε ο γνωστός ράπερ.

Για τον λόγο αυτό, ο Mente Fuerte εξήγησε πως ενοχλείται, καθώς είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να δέχεται σχόλια αναφορικά με την εικόνα της μητέρας του.







«Της λέω ότι λόγω της δουλειάς μου είμαι αναγνωρίσιμος και ότι κόσμος πιστεύει, πως είμαι εκατομμυριούχος, οπότε λένε "κοίτα πώς έχει το κ@λοπαιδο τη μαμά μου". Με ενοχλεί αυτό, ενώ την προσέχω και είμαι μαζί της πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ όμως από την άλλη να τη βοηθήσω, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη γραφειοκρατία. Όποιος έχει πει ότι θα βοηθήσει, εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Το θέμα δεν είναι η μαμά μου, αλλά οι 70 ψυχές. Η μαμά μου δεν πληρώνεται γι αυτό, αλλά πληρώνει. Κάνει τη δουλειά του δήμου», πρόσθεσε.

