Λένα Μαντά: «Υπήρξα φρικτή μητέρα»

Η Λένα Μαντά βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 και αναφέρθηκε στη σχέση με την κόρη της, η οποία δεν ήταν πάντα και η καλύτερη και μέχρι να βρουν τις ισορροπίες τους πέρασαν από αρκετές δύσκολες φάσεις.

«Το βιβλίο “Κόκκινη γραμμή” το έχω αφιερώσει στην κόρη μου. Η σχέση της Μαρίλιας με τη μητέρα της είναι δυσλειτουργική και φταίει η μητέρα της γι’ αυτό. Και επειδή κάποτε έφταιξα πολύ κι εγώ στη σχέση με την κόρη μου, της το αφιέρωσα. Και μάλιστα, όταν το είδε, είπε, “έλα ρε μαμά, αλήθεια;”.

Ήταν για να θυμόμαστε ότι τα αφήσαμε πίσω μας όλα αυτά, τότε που τρώγαμε η μια τη σάρκα της άλλης. Ήταν μια φάση κι αυτή που έπρεπε να περάσει. Αν ο γονιός δεν πάει εγκαίρως σε ψυχολόγο, θα στείλει το παιδί του. Εμένα η μαμά μου που έπρεπε να πάει δεν πήγε, και πήγα εγώ. Εγώ που άργησα να πάω, έστειλα και την κόρη μου. Και μέσα από αυτούς τους δρόμους μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και να μιλάμε» αποκάλυψε.

Και κατέληξε λέγοντας, «Υπήρξα φρικτή μητέρα. Ήμουν πολύ καταπιεστική μητέρα…Ας είναι καλά η κόρη μου, που όταν της είπα ότι έχει πρόβλημα με τη διαχείριση θυμού και πρέπει να πάει να το δει, μου είπε “σε ψυχολόγο να πας εσύ”. Τότε είπα ότι έχει δίκιο. Πήγα σε ψυχολόγο, και μετά από έναν χρόνο που οι διαφορές ήταν τεράστιες, πήγε και η κόρη μου… Πλέον είναι πολύ όμορφη η σχέση μας..».

