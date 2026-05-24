Κότσιρας: "Έκανα ένα ντέμο για τον «Σασμό», είχε γίνει χαμός στα social media και έμαθα ότι το έβαλαν στους τίτλους τέλους"
clock 17:00 | 24/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Γιάννης Κότσιρας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μίλησε μεταξύ άλλων  για τη συνεργασία του με τον Νίκο Τερτζή που έγραψε τη μουσική για το κομμάτι με τίτλο «Σασμός», του οποίου οι στίχοι ανήκουν σ' εκείνον.

«Μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος. Αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από εμένα, αλλά από έναν σκηνοθέτη, τον Κωστόπουλο, που βρήκε τον Σασμό, και βρήκε τον Πετρουλάκη, και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστόπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος, όταν είχαν αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με θεωρούσε γούρι, με κάλεσε σπίτι του για να ακούσω τι ετοιμάζει. Άκουσα τη μελωδία του Σασμού και μου διάβασε τους στίχους, που ήταν πολύ ωραίοι, ερωτικοί, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με τον Σασμό. Τότε, είπα να κάνω μία δοκιμή και "άμα μας βγει, μας βγήκε". Έκανα το στιχούργημα αυτό, έκανα και το ντέμο για να το ακούσουν και να δουν πώς είναι. Με πήραν και μου είπαν ότι είναι καταπληκτικό και μου είπαν ότι θα το δώσουν, αλλά δεν είχαμε κανένα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου και θυμάμαι ήταν Σεπτέμβρης, όπου με ξυπνάει η γυναίκα μου και μου λέει "ρε συ έχεις πει κανένα  τραγούδι σε κανένα σίριαλ;" και λέω "δεν θυμάμαι, τι να σου πω;". Και συνέχισε "χθες το βράδυ έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει χαμός στα social media"».

