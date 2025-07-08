Κιμ Κίλιαν: Η σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες

Η σύζυγός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Κίμ Κίλιαν, αποκάλυψε πως χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια σειρά από χημειοθεραπείες.

Η ίδια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο instagram μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο αποκαλύπτοντας πως τους τελευταίους πέντε μήνες πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία της, χωρίς ωστόσο να δίνει πολλές λεπτομέρειες

«Σύντομα θα τα μοιραστώ όλα μαζί σας. Τότε 17.02 και σήμερα 7.07.2025 είναι ημερομηνίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους , τα κορίτσια μου και τους γονείς μου που με γέμισαν αγάπη και φροντίδα !Σήμερα ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της μικρής μου κόρης Σάντυ ,τελείωσε και αυτό το κεφάλαιο …και το γιορτάζουμε» έγραψε στην ανάρτησή της η Κιμ Κίλιαν.

Διαβάστε επίσης

