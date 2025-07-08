Μάστορας: «Όταν μου πρότειναν να υποδυθώ τον Στέλιο Καζαντζίδη, απόρησα»

Ένα ξεχωριστό επεισόδιο αφιερωμένο στον Στέλιο Καζαντζίδη στην εκπομπή Prime Time. Ο τραγουδιστής, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική ταινία «Υπάρχω» υποδυόμενος τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Όταν μου έγινε η πρόταση να υποδυθώ τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ταινία “Υπάρχω” απόρησα, νομίζω όπως και όλη η Ελλάδα. Εγώ, ένας τραγουδιστής με pop καταβολές κυρίως και ροκ, να υποδυθώ τον μεγαλύτερο ίσως Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή. Απόρησα πώς κάποιος μπορεί να έχει αυτό το όραμα, να έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορείς να πεις όχι και να απορρίψεις αμέσως μια τόσο μεγάλη και σπουδαία πρόταση, γιατί ήταν τεράστια τιμή μου να το κάνω.

Μεσολάβησε ένας χρόνος μέχρι τα γυρίσματα και σ’ αυτόν τον χρόνο δεν προσπάθησα απλά να μιμηθώ τη φωνή του ή να έρθω κοντά του τραγουδιστικά, αλλά κουβαλούσα την προσωπικότητά του σε κάθε μου διάδραση με τον κόσμο, σε κάθε μου προσωπική στιγμή. Μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει η μοριακή μου σύσταση. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι πια κομμάτι της ψυχής μου», εξομολογήθηκε.

«Αυτό που εντόπισα μελετώντας τον χαρακτήρα του είναι το πόση αβεβαιότητα έχω εγώ σαν άνθρωπος και πόσο εξωτερικό διάλογο κουβαλάω μέσα μου και αυτοαναιρούμαι διαρκώς, και πόσο εκείνος είχε αυτή την τόλμη, την αποφασιστικότητα και τη σιγουριά για κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του. Αυτό το θαυμάζω και στην προσπάθειά μου να μπω στα παπούτσια του προσπάθησα να το κάνω δικό μου. Ειλικρινά, πολλές φορές είπα: “Μακάρι να ήμουν λίγο παραπάνω σαν αυτόν τον τύπο”», συμπλήρωσε κλείνοντας ο Χρήστος Μάστορας.

