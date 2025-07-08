Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το πρώτο βίντεο από τον γάμο τους

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Το ζευγάρι επέλεξε ο γάμος του να γίνει σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενοί φίλοι του τραγουδιστή. Μάλιστα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει βαπτίσει το παιδί του επιχειρηματία στην Κεφαλονιά και τώρα ετοιμάζονται να γίνουν κουμπάροι για δεύτερη φορά.

Αμέσως μετά ακολούθησε δεξίωση στη βίλα της οικογένειας Νίκα. Μάλιστα, το ζευγάρι στο προσκλητήριο έκανε έκκληση στους καλεσμένους του να μην κοινοποιήσουν τίποτα στα social media καθώς ήθελαν ζήσουν τη μέρα αυτή ακριβώς όπως την είχαν ονειρευτεί.

Το μόνο στιγμιότυπο που έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής είναι ένα βίντεο από τον πρώτο χορό του ζευγαριού στη γαμήλια δεξίωση το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό του nea.gr στο instagram. Όπως θα δεις το ζευγάρι επέλεξε να χορέψει το «Μαζί σου» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η Σακίρα θα δωρίσει έσοδα συναυλίας της σε οικογένειες θυμάτων των φονικών πλημμυρών στο Τέξας