ΔΕΥ.13 Απρ 2026 01:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Η Σακίρα θα δωρίσει έσοδα συναυλίας της σε οικογένειες θυμάτων των φονικών πλημμυρών στο Τέξας
shakira
clock 22:00 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μέρος των εσόδων από συναυλία της θα δωρίσει η Σακίρα, σε οικογένειες θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειες των πληγέντων από τις πλημμύρες στην περιοχή του Τέξας.

«Αγαπητό Σαν Αντόνιο, οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι μαζί με όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες στην κεντρική περιοχή του Τέξας. Δωρίζουμε μέρος των εσόδων από την αποψινή συναυλία στην Καθολική Φιλανθρωπική Οργάνωση του Σαν Αντόνιο, η οποία προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες που επλήγησαν από την καταστροφή», έγραψε σε ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην πλατφόρμα δωρεών που διαχειρίζεται η Καθολική Φιλανθρωπική Οργάνωση: «Αν θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς στη δωρεά, παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Η βοήθειά σας είναι σημαντική και πολύτιμη».

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis