Η Σακίρα θα δωρίσει έσοδα συναυλίας της σε οικογένειες θυμάτων των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

Μέρος των εσόδων από συναυλία της θα δωρίσει η Σακίρα, σε οικογένειες θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειες των πληγέντων από τις πλημμύρες στην περιοχή του Τέξας.

«Αγαπητό Σαν Αντόνιο, οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι μαζί με όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες στην κεντρική περιοχή του Τέξας. Δωρίζουμε μέρος των εσόδων από την αποψινή συναυλία στην Καθολική Φιλανθρωπική Οργάνωση του Σαν Αντόνιο, η οποία προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες που επλήγησαν από την καταστροφή», έγραψε σε ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην πλατφόρμα δωρεών που διαχειρίζεται η Καθολική Φιλανθρωπική Οργάνωση: «Αν θέλετε να συμμετάσχετε και εσείς στη δωρεά, παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Η βοήθειά σας είναι σημαντική και πολύτιμη».

Dear San Antonio,

Our hearts and prayers are with those affected by the flood in Central Texas.

We are donating a portion of tonight’s show proceeds to Catholic Charities of San Antonio, who are providing disaster relief to the families impacted.

If you would like to join me in… — Shakira (@shakira) July 5, 2025

