Ο Τζάστιν Μπίμπερ κάνει αποτοξίνωση και οι θαυμαστές του τον στηρίζουν

Ο Τζάστιν Μπίμπερ δέχτηκε κύμα υποστήριξης από τους θαυμαστές του, αφού μοιράστηκε ιδρωμένες selfies από τη διαδικασία αποτοξίνωσης που ακολουθεί.

«Αποτοξίνωση», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram την Κυριακή, ανεβάζοντας μια σειρά από κοντινές φωτογραφίες, όπου φαίνεται ο ιδρώτας στο μέτωπό του και το κατακόκκινο πρόσωπό του.

Justin Bieber shares sweaty ‘detox’ selfies as fans show support: ‘Please stay healthy and happy’ https://t.co/tbTsfoAjrB pic.twitter.com/4OcXiBBC7p — Page Six (@PageSix) July 6, 2025

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six, αν και ο ποπ σταρ δεν εξήγησε περισσότερα για το πώς ή γιατί αποβάλλει τις τοξίνες από το σώμα του, πολλοί χρήστες έσπευσαν να του στείλουν λόγια συμπαράστασης.

Η αποτοξίνωση του Τζάστιν Μπίμπερ έρχεται πέντε μήνες αφότου ο εκπρόσωπός του διέψευσε τις φήμες για χρήση ναρκωτικών, έπειτα από ανησυχίες για τη συμπεριφορά του τραγουδιστή. Ο εκπρόσωπος είχε δηλώσει στο TMZ ότι οι φήμες σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία του τραγουδιστή ήταν «εξουθενωτικές και αξιολύπητες» και ότι «παρά την προφανή αλήθεια, κάποιοι επιμένουν να διατηρούν αρνητικές, σκανδαλώδεις και επιβλαβείς αφηγήσεις ζωντανές».

