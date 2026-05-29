Kιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με φυλάκιση. Ο ηθοποιός ζητά επιείκεια για τον Καρλ Ρινς, τον σκηνοθέτη της ταινίας «47 Ronin», ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνια φυλάκισης για εξαπάτηση του Netflix κατά 11 εκατομμύρια δολάρια.
Σε επιστολή προς τον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο Ριβς χαρακτήρισε τον σκηνοθέτη «εξαιρετικό καλλιτέχνη» και προέτρεψε τον δικαστή να δείξει «επιείκεια και έλεος» στην επιβολή της ποινής του.
Ο ηθοποιός καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο με ομοσπονδιακές κατηγορίες γιααπάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ξέπλυμα χρήματος και πραγματοποίηση παράνομων συναλλαγών. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα του Netflix— που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της σειράς επιστημονικής φαντασίας «White Horse» — για να κάνει αγορές, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων, στρωμάτων υψηλής ποιότητας και επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Ο Ρινς σκηνοθέτησε τον ηθοποιό στην ταινία «47 Ronin» και ο ηθοποιός αργότερα λειτούργησε ως μέντορας και αρχικός επενδυτής στην ταινία «White Horse». Στην επιστολή, ο Ριβς παραδέχτηκε ότι δεν είναι ψυχολόγος ή θεραπευτής, αλλά μίλησε για τα κίνητρα του Ρινς ως «καλλιτεχνικού συναδέλφου».
«Κατά τη γνώμη μου, ο Καρλ μπορεί να σαμποτάρει τον εαυτό του ενισχύοντας την κλίμακα, το εύρος και το τοπίο των διαπραγματεύσεων, θέτοντας κατά συνέπεια τον εαυτό του και τους αντισυμβαλλομένους του σε αντιπαράθεση», έγραψε ο Ριβς. «Δεν σκοπεύω να το μοιραστώ αυτό ως δικαιολογία για τα όσα διαπιστώθηκε ότι έκανε, αλλά το προσφέρω μόνο ως ίσως μια εικόνα για το γιατί».
Ο Ρινς αναμένεται να καταδικαστεί στις 29 Ιουνίου. Οι εισαγγελείς αναμένεται να υποβάλουν την πρόταση επιβολής ποινής έως τις 16 Ιουνίου
