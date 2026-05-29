Kιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με φυλάκιση. Ο ηθοποιός ζητά επιείκεια για τον Καρλ Ρινς, τον σκηνοθέτη της ταινίας «47 Ronin», ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνια φυλάκισης για εξαπάτηση του Netflix κατά 11 εκατομμύρια δολάρια.

Σε επιστολή προς τον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο Ριβς χαρακτήρισε τον σκηνοθέτη «εξαιρετικό καλλιτέχνη» και προέτρεψε τον δικαστή να δείξει «επιείκεια και έλεος» στην επιβολή της ποινής του.

Ο ηθοποιός καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο με ομοσπονδιακές κατηγορίες γιααπάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ξέπλυμα χρήματος και πραγματοποίηση παράνομων συναλλαγών. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα του Netflix — που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της σειράς επιστημονικής φαντασίας «White Horse» — για να κάνει αγορές, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων, στρωμάτων υψηλής ποιότητας και επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Ο Ρινς σκηνοθέτησε τον ηθοποιό στην ταινία «47 Ronin» και ο ηθοποιός αργότερα λειτούργησε ως μέντορας και αρχικός επενδυτής στην ταινία «White Horse». Στην επιστολή, ο Ριβς παραδέχτηκε ότι δεν είναι ψυχολόγος ή θεραπευτής, αλλά μίλησε για τα κίνητρα του Ρινς ως «καλλιτεχνικού συναδέλφου».

«Κατά τη γνώμη μου, ο Καρλ μπορεί να σαμποτάρει τον εαυτό του ενισχύοντας την κλίμακα, το εύρος και το τοπίο των διαπραγματεύσεων, θέτοντας κατά συνέπεια τον εαυτό του και τους αντισυμβαλλομένους του σε αντιπαράθεση», έγραψε ο Ριβς. «Δεν σκοπεύω να το μοιραστώ αυτό ως δικαιολογία για τα όσα διαπιστώθηκε ότι έκανε, αλλά το προσφέρω μόνο ως ίσως μια εικόνα για το γιατί».

Ο Ρινς αναμένεται να καταδικαστεί στις 29 Ιουνίου. Οι εισαγγελείς αναμένεται να υποβάλουν την πρόταση επιβολής ποινής έως τις 16 Ιουνίου

