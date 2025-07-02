Ιωάννιδου για Κιμούλη: "Τον ερωτεύτηκα, αλλά ίσως να μην ήξερε πόσο"

Στον έρωτα που ένιωσε κάποτε για τον Γιώργο Κιμούλη αναφέρθηκε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day.

«Είχα ένα φλερτ με τον Γιώργο Κιμούλη, αλλά δεν προχώρησε. Με γοήτευσε, τα είχε όλα. Είναι λίγο δύσκολος, αλλά είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος και ταλαντούχος. Τον ερωτεύτηκα, αλλά μπορεί και να μην ήξερε πόσο. Έριχνα πολύ κλάμα, άφησε πολύ πόνο», είπε η ηθοποιός.

Όσο για την οικονομική της κατάσταση και τον σύντροφό της, Δημήτρη, σχολίασε: «Δεν εξαρτώμαι από την υποκριτική. Υπάρχει μια σταθερή κατάσταση και δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Έχω και τον Δημήτρη τον σύντροφό μου, γι αυτό τον έχω... Και μόνη μου να είμαι όμως, πάλι μπορώ να συντηρηθώ».

