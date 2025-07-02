Κονιτοπούλου: «Μου έλεγαν πως επειδή είμαι από μουσική οικογένεια, βρήκα στρωμένο τραπέζι»

Η Στέλλα Κονιτοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 και παραδέχτηκε πως αντιμετώπισε προκαταλήψεις στην αρχή της καριέρας της, λόγω του ισχυρού ονόματος της οικογένειάς της στον χώρο του τραγουδιού.

«Το 'χω αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό. Μου το έλεγαν πως επειδή είμαι από μουσική οικογένεια, βρήκα στρωμένο τραπέζι. Εγώ το είχα βάλει σαν στόχο μέσα μου ότι, ναι, είχα το τραπέζι αλλά προσπάθησα να κάνω πράγματα μόνη μου και το πέτυχα αυτό με πολλή δουλειά και πολύ PR», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«100 καρδιές να είχα», που σημείωσε τεράστια απήχηση από πολύ νεαρή ηλικία. Όπως ανέφερε, το κομμάτι εξακολουθεί να ανοίγει προγράμματα στα νησιώτικα, ενώ εκείνη τότε απλώς το απολάμβανε, χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως την επιτυχία που είχε πετύχει.

«Η πρώτη μου πανελλήνια επιτυχία ήταν το 1984 το "100 καρδιές να είχα". Είχα κάνει από τότε επιτυχία, στα 16 μου χρόνια, κι ακόμα με αυτό το κομμάτι ανοίγουν το πρόγραμμα στα νησιώτικα. Δεν είχα καταλάβει την επιτυχία που είχα κάνει, εμείς το ευχαριστιόμασταν», κατέληξε.

