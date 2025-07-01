Χατζίδου: Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο μετά την ξαφνική αδιαθεσία

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες η Ελένη Χατζίδου καθώς η ίδια αισθάνθηκε μία έντονη και ξαφνική αδιαθεσία τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο

«Και αυτά μέσα στη ζωή δεν είναι; Θα ευχηθώ καλό μήνα, θέλω να ανταποδώσω τις ευχές σας και να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον… Όλα στη ζωή εναλλάσσονται τόσο γρήγορα… Εκτιμώ τις καλές στιγμές, τις χαίρομαι και διδάσκομαι απ’ τις άσχημες… Υγεία σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου στην ανάρτησή της.

