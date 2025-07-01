Οικονομόπουλος: «Δεν ασχολούμαι με τα Mad Awards και δεν με αφορά»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για τα Mad Awards, στα οποία έχει να δώσει το «παρών» από το 2009.

«Μη ρωτάς εμένα, τον κόσμο πρέπει να ρωτήσεις για την ανταπόκριση που δείχνει στο νέο μου τραγούδι. Τον κόσμο αφορούν τα νέα τραγούδια, εμείς τα βγάζουμε με αγάπη, πιστεύουμε σε αυτά και από εκεί και έπειτα, ο κόσμος θα τα κάνει επιτυχία ή αποτυχία. Εγώ στα τραγούδια μου βάζω τη φωνή μου, τι άλλο να βάλω; Και την αγάπη μου» είπε αρχικά ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Όσο για τα Mad Awards, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπήρξε κατηγορηματικός. «Δεν ασχολούμαι με τα Mad και δεν με αφορά» είπε χαρακτηριστικά.

Άγιος Έρωτας: Η Θάλεια απαιτεί από τον Παύλο εξηγήσεις για τον γιατρό