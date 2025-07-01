Άγιος Έρωτας: Η Θάλεια απαιτεί από τον Παύλο εξηγήσεις για τον γιατρό

Άγιος Έρωτας – Τρίτη 01/07

Η Θάλεια απαιτεί από τον Παύλο εξηγήσεις για τον γιατρό που έδωσε τα θετικά αποτελέσματα της εγκυμοσύνης στη Σοφία, καθώς τον θυμάται από την ψυχιατρική κλινική όπου την είχε κλείσει ο Παύλος.

Εκείνος όμως, προσπαθεί να τη βγάλει για μια ακόμα φορά τρελή, και στηρίζει σθεναρά τη Σοφία στο σχέδιό της να πείσει τους πάντες για μια εγκυμοσύνη που δεν υφίσταται.

Εντωμεταξύ, ο πατήρ Νικόλαος ετοιμάζεται να φύγει από τη Στέρνα για να παραστεί στο συμβούλιο της Ιεράς Συνόδου, και η αγωνία του για την έκβασή του, κορυφώνεται.

Πριν φύγει, ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης με τη Χλόη και υπόσχονται ο ένας στον άλλον πως, ό,τι κι αν γίνει, δε θα χωριστούν ποτέ.

Ο Αργύρης όμως, όταν φτάνει στο Μαύρο Λιθάρι, μαθαίνει μια πληροφορία ικανή να συνταράξει τις σχέσεις όλων. Πριν πεθάνει η Καλλιόπη, του εξομολογείται ότι η κόρη του ζει.

