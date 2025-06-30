Η Σαρλίζ Θερόν κατακεραύνωσε τον Τζεφ Μπέζος και τη Λόρεν Σάντσεζ για τον υπερπολυτελή γάμο τους

Έντονα τη δυσαρέσκειά της για τον υπερπολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ εξέφρασε η Σαρλίζ Θερόν χαρακτηρίζοντας το συνολικά «χάλια».

Η ηθοποιός εξαπέλυσε επίθεση, το Σάββατο 20 Ιουνίου, κατά του ιδρυτή της Amazon και της συζύγου του, κατά τη διάρκεια της 5ης ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης Block Party του οργανισμού Charlize Theron Africa Outreach Project.

Charlize Theron rips into Jeff Bezos and Lauren Sánchez after $50M wedding extravaganza: ‘They suck’ https://t.co/CPzDYjkAoM pic.twitter.com/EqeQUlcxGb — Page Six (@PageSix) June 30, 2025

«Νομίζω πως μπορεί να είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που δεν πήραν πρόσκληση για τον γάμο του Μπέζος», είπε με σαρκαστική διάθεση από τη σκηνή, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. «Αλλά δεν πειράζει, γιατί εκείνοι είναι χάλια κι εμείς είμαστε κουλ», πρόσθεσε η ηθοποιός, σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», σε φανερά ειρωνικό τόνο.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε στη συνέχεια τους καλεσμένους της «που αφιέρωσαν τον χρόνο τους για να είναι μέρος αυτής της βραδιάς, ειδικά όταν ο κόσμος μοιάζει να καίγεται — γιατί πραγματικά καίγεται». Συνέχισε λέγοντας: «Εδώ στο Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, κινούμαστε με ταχύτητα προς τα πίσω. Η μεταναστευτική πολιτική έχει καταστρέψει τις ζωές οικογενειών, όχι εγκληματιών. Τα δικαιώματα των γυναικών περιορίζονται όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Οι ζωές των queer και των τρανς ανθρώπων διαγράφονται συνεχώς και η έμφυλη βία βρίσκεται σε άνοδο. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτική, είναι προσωπικό ζήτημα». Καθώς ο κόσμος χειροκροτούσε τις δηλώσεις της, φέρεται να πρόσθεσε: «Ναι» και να προχώρησε σε υβριστικό λόγο.

Ο Ντουέιν Τζόνσον άφησε τις κόρες του να τον βάψουν