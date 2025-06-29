Ο Ντουέιν Τζόνσον άφησε τις κόρες του να τον βάψουν

Ο Ντουέιν Τζόνσον δημοσιοποίησε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου δείχνει τις κόρες του να τον βάφουν

«8:57 π.μ. – Οι δύο μικροί μου τυφώνες με παρακαλάνε να τους αφήσω να κάνουν ''πάρτι μακιγιάζ'' πάνω στο κεφάλι μου. 8:59 π.μ. – Συμφωνώ να υπομείνω το βασανιστήριο. 9:04 π.μ. – Τσακώνονται άγρια για το είδος του μακιγιάζ που θα μου κάνουν, οπότε αποφασίζουν να χωρίσουν το πρόσωπό μου στη μέση και να κάνει η καθεμία ό,τι θέλει στη «δική της πλευρά» του προσώπου του μπαμπά. 10:17 π.μ. – Είμαι στο ντους και συνειδητοποιώ ότι αυτό το πράγμα δεν ξεβάφει με τίποτα. 11:00 π.μ. – Σε zoom meeting, καταλαβαίνω ότι ακόμα έχω βερνίκι νυχιών. Αλλά στο τέλος, όταν έρχεται η ώρα να τις βάλεις για ύπνο και να τις φιλήσεις καληνύχτα, θυμάσαι αμέσως πως είναι μικρές μόνο μία φορά και ότι θα έκανες τα πάντα για να τις κάνεις να γελάσουν και να χαμογελάσουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

