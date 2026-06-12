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GOSSIP - LIFESTYLE
Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της
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clock 16:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε μία φωτογραφία με το νεόγεννητο μωράκι. Στη φωτογραφία, η ίδια και ο Κωνσταντίνος Αργυρός αγκαλιάζουν τα πόδια του μικρού μωρού στο μαιευτήριο.

«Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

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