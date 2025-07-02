Χατζηγιάννης: «Όπως ήρθαν τα καλά, κάποια στιγμή ξεκίνησαν να έρχονται και τα κακά»

Σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Δεν Παίζει Άγχος» ο Μιχάλης Χατζηγιάννης άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθηκε στις προκλήσεις της απότομης δημοσιότητας που βίωσε από πολύ νεαρή ηλικία, αλλά και τις δύσκολες στιγμές του.

«Είναι ένας προβολέας με πολύ δυνατό φως, ο οποίος πέφτει πάνω σου, σε τυφλώνει και πολλές φορές δεν βλέπεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Αυτό είναι ένα τίμημα γιατί, μέσα σε αυτή την ασάφεια, μέσα σε αυτό τον φρενήρη ρυθμό, χάνεις φίλους, οι σχέσεις παραπαίουν, χάνεις κομμάτια από την προσωπική σου ζωή, γιατί εσένα το όνειρο και ο στόχος είναι όλο και πιο πάνω».

Όπως σε κάθε μακρά διαδρομή, έτσι και στη δική του, δεν έλειψαν οι δυσκολίες. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναφέρθηκε και στις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του:

«Όπως ήρθαν τα καλά, κάποια στιγμή ξεκίνησαν να έρχονται και τα κακά. Δεν τα προκάλεσα εγώ. Νομίζω ότι από τη φύση μου έχω έναν μηχανισμό που δεν με αφήνει να πέσω. Το θέμα δεν είναι να μην πέσεις αλλά να μπορέσεις να ξανασηκωθείς. Στη δική μου ζωή υπήρχε πάντα ένα φως, η μουσική, που στη ζωή με έβαζε σε ένα όμορφο συννεφάκι και με ξεκούραζε για λίγο στα δύσκολα. Όταν πέφτω όμως, ξανασηκώνομαι και γίνομαι δύο φορές πιο διεκδικητικός».

