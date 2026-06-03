ΤΕΤ.03 Ιου 2026 19:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει για το δάνειο της Κυβέλης με τον Ρήγα
gr
clock 19:00 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στο Grand Hotel

Τετάρτη 3/6 (21:00, ΑΝΤ1) – Ο Πέτρος και η Αλίκη κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ζητούν από τον Νικόλα να γίνει κουμπάρος τους. Ο Χαραλάμπης υπογράφει το συμφωνητικό με τον Γαληνό, χωρίς να γνωρίζει ότι πέφτει στην παγίδα του Χατζημήτρου.

Ο Χατζημήτρος ξεσπά στην Μελίνα και με τη βάναυση συμπεριφορά του την σπρώχνει στην προδοσία. Η Κυβέλη, που ακόμη παλεύει να ξεπεράσει τον τραυματισμό της, υπόσχεται να την προστατεύσει με αντάλλαγμα πληροφορίες

Η Μελίνα δέχεται και αφήνεται στα χέρια του Ρήγα και της Κυβέλης, χωρίς να υποπτεύεται τι την περιμένει… Ο Ιορδάνης, απογοητευμένος από τον εαυτό του, χάνεται στο ποτό. Ο Πέτρος ακούει μια συζήτηση του Ρήγα με τον Χατζημήτρο και μαθαίνει για το δάνειο που πήραν με την Κυβέλη υποθηκεύοντας το ποσοστό τους από το ξενοδοχείο.

Ο Νώντας συλλαμβάνεται για τον φόνο του χωροφύλακα. Την ίδια στιγμή, οι αστυνόμοι βρίσκουν το πτώμα του Μάρκου και ζητούν από την Λίτσα να το αναγνωρίσει. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Χατζημήτρο έχει αρχίσει…

Διαβάστε επίσης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis