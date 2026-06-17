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GOSSIP - LIFESTYLE

Γη της Ελιάς: Ο Παρασκευάς οργανώνει ένα τέχνασμα για να φέρει κοντά τον Μιχάλη και την Ισμήνη

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clock 17:00 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 141ο: Ο Κωνσταντίνος παρακαλάει τη Φρύνη να γυρίσει πίσω στο σπίτι, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη, καθώς θέλει να βγει πρώτα το διαζύγιό του. Ο Λυκούργος παραμυθιάζει την Ισμήνη ότι ακύρωσε την αίτηση διαζυγίου και θα προχωρήσουν σε αντιδικία, ενώ δεν έχει κάνει καμία ενέργεια. Η Αριάδνη προειδοποιεί τη Μυρτώ να κρατηθεί μακριά από τον Κουράκο, αλλά εκείνη της εξηγεί ότι τον έχει ξεπεράσει κι είναι πια με τον Παρασκευά. Ο Παρασκευάς οργανώνει ένα τέχνασμα για να φέρει κοντά τον Μιχάλη και την Ισμήνη. Η Χάιδω παίρνει είδηση το σχέδιο του Λυκούργου και δεν ενδίδει στον πειρασμό. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι ο άγνωστος άντρας που πήρε λεφτά από τον Πότη είναι ο πατέρας του και τρέμει για την επόμενη κίνησή του. Ο Κωνσταντίνος ανοίγει τη διαθήκη της Ασπασίας και η Κούλα μαθαίνει ότι είναι η μοναδική κληρονόμος. Η Αλεξάνδρα ζητάει από τον Στάθη να μην είναι απόλυτος με την Ερωφίλη, ενώ η Μαργαρίτα ενημερώνει την Αθηνά για το δράμα που παίζεται στην Κρήτη. Η Μαρουσώ εντοπίζει τον κοριό στα κλειδιά του Ρούσσου και τρομοκρατείται.

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