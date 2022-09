Βίκυ Καγιά: Ο λόγος που αποχώρησε από το GNTM

H Βίκυ Καγιά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «[email protected]» και αποκάλυψε για ποιον λόγο δεν την είδαμε στο περσινό κύκλο του GNTM.

«Εγώ αισθάνομαι… σαν να μην έφυγα ποτέ. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ο λόγος που αποχώρησα τη δεδομένη στιγμή που αποχώρησα ήταν πραγματικά γιατί ήμουν πάρα πολύ ταλαιπωρημένη και κουρασμένη. Δεν είχα δράμι ενέργειας για να συνεχίσω. Δεν είχα πράγματα να πω, ήθελα να ξεκουραστώ, οπότε αυτές οι έξι βδομάδες που πήρα πριν δυο καλοκαίρια μου έκαναν πάρα πολύ καλό.

Μπήκα σε μία νέα εμπειρία, χορευτική, του Dancing With The Stars που μ’ άρεσε πάρα πολύ και μου ζητήθηκε να επιστρέψω σε μία νέα συνθήκη, σε μία νέα σεζόν. Μία ολική επαναφορά, με γυναίκες, με all inclusive, diversity. Με μία τελείως συνθήκη της μόδας global, διεθνή, η οποία συμβαίνει και θέλουμε να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα»., είπε η παρουσιάστρια.

