Κωνσταντοπούλου: Το πόρισμα Καρώνη αποδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης δεν έχουν όριο

«Αντιεπιστημονικά» και «ατεκμηρίωτα» χαρακτήρισε τα συμπεράσματα του πορίσματος του καθηγητή του ΕΜΠ Δ. Καρώνη για τις αιτίες πρόκλησης της πυρόσφαιρας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δηλώσεις της στη Θεσσαλονίκη και τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις.

«Η δημοσίευση αυτού του πορίσματος, του λεγόμενου πορίσματος Καρώνη, αποδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η λύσσα της να συγκαλείψει τις πραγματικές αιτίες του εγκλήματος, η λύσσα της να συγκαλύψει τις ευθύνες της, δεν έχουν όριο και δεν έχουν τέλος» δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Ο κύριος Καρώνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος, γιατί αυτά τα οποία γράφει είναι αντιεπιστημονικά και μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας, αυτά τα οποία γράφει δεν τεκμηριώνονται από τα πειράματα τα οποία έγιναν, αυτά τα οποία γράφει προσκρούουν, όχι μόνο στην επιστήμη του, αλλά και στην κοινή λογική. Και όταν ένας επιστήμονας αργεί 14 μήνες να καταθέσει ένα πόρισμα και τελικά το βασίζει σε αντιεπιστημονικά και ατεκμηρίωτα στοιχεία, τότε θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς μεσολάβησε, για ποιον λόγο άργησε, τι ήταν αυτό που βάρυνε, ώστε τελικά να παραβιάσει τους κανόνες της επιστήμης του για να ωφελήσει μία έκθετη και ένοχη κυβέρνηση».

