Οι χώρες-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στο 17ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

Σε μια 17η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας συμφώνησαν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν πως σχεδόν 200 δεξαμενόπλοια, που ανήκουν στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, θα τεθούν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Αυτά τα συχνά ανασφάλιστα πλοία με ασαφή ιδιοκτησία βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τα όρια που έχει επιβάλει η Δύση στις τιμές του ρωσικού πετρελαίου. Θεωρείται πως αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Δύο χώρες χρειάζεται ακόμη να συμβουλευθούν τα κοινοβούλιά τους για τις λεπτομέρειες, όμως η δέσμη κυρώσεων αναμένεται να υιοθετηθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών, δήλωσαν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το νέο πακέτο κυρώσεων έρχεται καθώς η Μόσχα και το Κίεβο μοιάζουν να βρίσκονται κοντά στη διεξαγωγή των πρώτων ειρηνευτικών συνομιλιών τους από την εποχή των πρώτων ημερών της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εκτός από τα πλοία, το νέο πακέτο προσθέτει νέους περιορισμούς σε 30 εταιρίες που ενεπλάκησαν στο εμπόριο αγαθών διπλής χρήσης, ενώ 75 άτομα και οντότητες θα εγγραφούν στον κατάλογο για σχέσεις με το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

Οι χώρες μέλη συμφώνησαν επίσης να διευρύνουν τη νομική βάση για το πλαίσιο κυρώσεών τους στις ρωσικές υβριδικές απειλές. Ένα από τα νέα μέτρα θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στους στόλους που καταστρέφουν υποθαλάσσια καλώδια και άλλα φυσικά περιουσιακά στοιχεία. Άλλες 20 οντότητες και πρόσωπα προστέθηκαν επίσης σε αυτό τον κατάλογο.

Βάσει ενός πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι χώρες συμφώνησαν να επιβάλουν κυρώσεις σε δικαστές και εισαγγελείς που ενεπλάκησαν στις υποθέσεις εναντίον του Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά και του Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε σε σωφρονιστική αποικία στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο τον Φεβρουάριο πέρυσι.

Οι χώρες μέλη συμφώνησαν επίσης σε απαγόρευση εξαγωγών χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πυραύλων, ανέφεραν οι πηγές.

