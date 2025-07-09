Βασάλος για Βαλαβάνη: "Το ότι χώρισαμε, δεν σημαίνει ότι έχω σταματήσει να την αγαπάω"

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Παρέα" και αναφέρθηκε στη σχέση του με την πρώην σύντροφό του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

«Της ευχήθηκα τελευταία φορά όταν την είδα σε κάτι γενέθλια που ήμασταν και οι δυο καλεσμένοι. Εκεί ήταν μαζί με τον Γρηγόρη, οπότε καθίσαμε και τα είπαμε και οι τρεις. Το ότι χώρισα από την Ευρυδίκη, δεν σημαίνει ότι έχω σταματήσει να την αγαπάω ή δεν σημαίνει ότι δεν θέλω το καλό της. Της ευχήθηκα για την εγκυμοσύνη, θέλω πάντα να είναι καλά, πάντα είναι στην καρδιά μου, έχουμε τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους, εύχομαι τα καλύτερα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

«Το πατρικό ένστικτο μου ξυπνάει κάποιες φορές. Άτομα από τον κύκλο μου παντρεύονται σιγά σιγά, οπότε βάζω και εγώ τον εαυτό μου σε αυτές τις σκέψεις. Έχει υπάρξει κοπέλα στο παρελθόν που μου έχει βγάλει όλο αυτό, αλλά μπορεί και εγώ τότε να μην ήμουν τόσο ώριμος για να το κάνω. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί για να το έκανα αυτό τότε, κάτι σήμαινε. Γενικά είμαι επιρρεπής στη βλακεία και είναι κάτι που προσπαθώ να διορθώσω», πρόσθεσε.

Καραβάτου: «Αισθάνθηκα αποτυχημένη που δεν μπόρεσα να κρατήσω τον γάμο μου με τον Κρατερό Κατσούλη»