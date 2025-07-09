Καραβάτου: «Αισθάνθηκα αποτυχημένη που δεν μπόρεσα να κρατήσω τον γάμο μου με τον Κρατερό Κατσούλη»

H Κατερίνα Καραβάτου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Κρατερό Κατσούλη.

Από την αρχή ήταν έτσι;

Κοίταξε, ο πρώτος καιρός δεν είναι ποτέ εύκολος. Τα διαζύγια δεν μπορούν ποτέ να είναι εύκολα. Πώς μπορεί να είναι όταν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς κάποιον, να κάνεις δύο παιδιά μαζί του και μετά όλο αυτό να το βλέπεις σιγά σιγά να διαλύεται, μέχρι να τελειώσει και μετά να είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα; Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήθελα ποτέ να μου συμβεί αυτό.

Ήσουν δηλαδή ρομαντική; Πίστευες στο «για πάντα»;

Ναι. Η πίστη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αν δεν πιστεύεις, μετά είναι σαν να μην έχει τίποτα νόημα. Δεν θα έχεις ούτε τη θέληση να το παλέψεις. Φυσικά και ήθελα να έχει πάει καλά. Προέρχομαι από μια οικογένεια που όλες αυτές οι αξίες ήταν για εμάς πολύ ψηλά. Για μένα, εκτός από την ουσιαστική αποτυχία, αισθάνθηκα αποτυχημένη μέσα μου.

