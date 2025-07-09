Γνωστός ηθοποιός οδηγούσε μεθυσμένος στον Βόλο

Συνελήφθη γνωστός ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης που συμμετείχε σε παράσταση στο Βόλο.

Σύμφωνα με το e-thessalia ο ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 7 Ιουλίου μετά το τέλος της παράστασης, όταν έπεσε σε μπλόκο με αλκοτέστ και βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ίδιος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά την παράσταση έφτασαν φίλοι του και όλοι μαζί στα καμαρίνια του θεάτρου κατανάλωσαν τσίπουρο. «Ήπια δύο τρία τσιπουράκια» δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Στη συνέχεια, μαζί με άλλα στελέχη της παράστασης, φόρτωσαν σε δύο αυτοκίνητα πράγματα της παραγωγής για να τα μεταφέρουν από το πάρκινγκ του δημοτικού θεάτρου στο πάρκινγκ ξενοδοχείου, το οποίο φυλάσσεται και έχει κάμερες, ώστε να είναι πιο ασφαλή.

Τότε, έπεσε στο μπλόκο της Τροχαίας. Ο 48χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε το επόμενο πρωί (8/7/25) στο Αυτόφωρο, όπου παραδέχτηκε πως ήταν λάθος του.

Παρά την εισαγγελική πρόταση να κριθεί ένοχος, η πρόεδρος του δικαστηρίου με πολλή επιείκεια, όπως είπε, έκρινε τον ηθοποιό αθώο, συστήνοντάς του να είναι πιο προσεκτικός όταν πίνει και να μην οδηγεί.

