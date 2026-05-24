Akylas: «Με πλήγωσαν κάποια σχόλια, αλλά κρατάω τα όμορφα»

Ο Akylas μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος εισέπραξε τη 10η θέση που κατέκτησε στην Eurovision.

«Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου, τις συναυλίες μου που θα είναι υπερ-παραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έζησα, να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω γιατί με το που γύρισα, αρρώστησα, και μετά ξεκίνησα κατευθείαν τις πρόβες. Όμως, οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθιμίζουν» είπε αρχικά ο Akylas.

Και πρόσθεσε, «Σίγουρα είχαν γεννηθεί κάποιες προσδοκίες γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω, γιατί το top3 που έδειχναν, έμεινε εκτός πεντάδας όλο. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους να το πιστέψουμε πολύ. Εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σίγουρα υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν».

