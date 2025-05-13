Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε φανάρι - Δύο βαριά τραυματίες (βίντεο)

Με βαριά τραύματα νοσηλεύονται οι δύο από τους τέσσερις νεαρούς οι οποίοι επέβαιναν στο ΙΧ αυτοκίνητο που τα ξημερώματα εξετράπη της πορείας του στην λεωφόρο Ποσειδώνος.







Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να «καρφωθεί» σε μια κολώνα φωτεινού σηματοδότη.







Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο-ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του αμαξιού. Σε αυτό φαίνεται το ΙΧ να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος και να καταλήγει χωρίς να φρενάρει στο φανάρι που βρίσκεται στη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου γκρεμίζοντας την κολόνα.











Σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί ο εκκωφαντικός ήχος από την πρόσκρουση που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία έτρεχε το αμάξι.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

