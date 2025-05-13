Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες - Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε φανάρι (εικόνες, βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες - οι δύο σοβαρά - σημειώθηκε λίγο μετά τη μια τα ξημερώματα της Τρίτης στην παραλιακή.







Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα όχημα μάρκας BMW στο οποίο επέβαιναν τέσσερις νεαροί -ηλικίας 19 με 21 ετών- εξετράπη της πορείας του επί της Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λίγο μετά τη συμβολή με την Αλίμου.







Το όχημα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε φανάρι και χτύπησε πλαγιομετωπικά, με την κολώνα να «βυθίζεται» μέσα στο όχημα από τη δεξιά πλευρά και να φτάνει σχεδόν ως τον χώρο του οδηγού στην καμπίνα.

Το καρφωμένο στο φανάρι αυτοκίνητο είδαν ο οδηγός ενός διερχόμενου ΙΧ και δύο αναβάτες ενός σκούτερ που ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και το ΕΚΑΒ. Στην περιοχή του συμβάντος έσπευσαν αρχικά πυροσβέστες από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα άτομο χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί -και αυτό είχε ήδη γίνει με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.







Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τους τέσσερις τραυματίες, δυο εκ των οποίων φέρουν πιο σοβαρά τραύματα.







Σημειώνεται ότι την ώρα του ατυχήματος (01:11 είναι η ώρα που κατέγραψαν οι Αρχές) στην περιοχή έβρεχε ελαφρώς και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό. Το τροχαίο ατύχημα έγινε στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου ακριβώς ένα μήνα νωρίτερα, στις 13 Απριλίου, είχε σημειωθεί η μεγάλη καραμπόλα με τα οκτώ οχήματα.

