«Τώρα που ο κλοιός σφίγγει, η κόρη μου θα εμπλέξει και άλλους ανθρώπους» δήλωσε η μητέρα της Μουρτζούκου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των νεκρών βρεφών στην Αμαλιάδα, καθώς και οι παθολογοανατόμοι της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώνουν ενδείξεις υποξίας.

«Ο πόλεμος της κόρης μου με την Πόπη, δεν ξέρω που θα φτάσει…»

Ύστερα από τα όσα είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής 20 Ιουνίου, η μητέρα της προχώρησε σε απάντηση.

«Άκουσα αυτό που είπε, ότι θα με πάρει μαζί της αν μπει φυλακή, και δεν ξέρω τι να πω. Το κορίτσι τα έχει χάσει. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί έχασα την κόρη μου. Δεν ξέρω αν τα λέει αυτά επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο κλοιός σφίγγει, αλλά δεν έχουν λογική όσα υποστηρίζει. Εγώ ούτε ήμουν μαζί της όταν συνέβησαν όλα αυτά, ούτε εμπλέκομαι κάπως αλλιώς. Σίγουρα προσπαθεί να κατηγορήσει και εμένα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις αποκαλύψεις της Πόπης, της μητέρας του νεκρού Παναγιωτάκη σχολίασε πως ήταν αναμενόμενο να μιλήσει κάποια στιγμή, και εξήγησε γιατί παρέμενε σιωπηλή μέχρι τώρα, καθώς – όπως υποστηρίζει – δεχόταν απειλές.

«Η πρώτη αντίδραση της Ειρήνης ήταν περίεργη, αλλά τώρα περιμένω πόλεμο με την Πόπη και δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Τώρα που ο κλοιός σφίγγει, η κόρη μου θα εμπλέξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το σύστημά της – ακόμα κι αν δεν έχει στοιχεία, όπως έκανε και με τον σύντροφό μου. Δεν ζήτησε καν συγγνώμη για τις κατηγορίες που του απέδωσε. Αλλά να σας πω και κάτι; Ακόμα κι αν ζητήσει συγγνώμη, δεν τη θέλω πια κοντά μου, όχι μετά από τέτοιον εξευτελισμό», καταλήγει.

Το πόρισμα των παθολογοανατόμων της ΕΛ.ΑΣ.:

Τι δήλωσε ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη

Ο πατέρας του 15 μηνών Παναγιωτάκη, του τελευταίου παιδιού που έχασε τη ζωή του στην Αμαλιάδα, τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στην εκπομπή, αναφερόμενος στις δηλώσεις της πρώην συζύγου του και της φίλης της.

Χαρακτήρισε όσα ειπώθηκαν «για γέλια» και «μπούρδες», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Πόπης, η οποία είχε κατηγορήσει την Ειρήνη Μουρτζούκου για απειλές.

«Δηλαδή μέχρι χθες που την είχαν μέσα στο σπίτι, δεν την φοβόντουσαν; Τώρα τι φοβούνται; Τώρα που σφίγγει ο κλοιός;», είπε εμφανώς φορτισμένος.

«Όλοι δεν ξέρανε και τελικά όλοι ξέρανε. Εγώ τα έλεγα από την πρώτη στιγμή ότι έχει μπει ανθρώπινο χέρι και θα το λέω μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθεί το παιδί μου.»

Καταγγέλλει πως η μητέρα του παιδιού του πιέζεται να ρίξει όλο το βάρος στην Ειρήνη, για να αποφύγει η ίδια την ποινική δίωξη.

«Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος και για να μην μπλέξει και η Πόπη και πάει για συνέργεια, την έχουν βάλει να πει αυτά τα πράγματα. Να ρίξουν όλο το βάρος στην Ειρήνη. Γιατί σου λέει θα μπει που θα μπει σίγουρα εκείνη στη φυλακή, μην μπεις κι εσύ μέσα», ανέφερε ο πατέρας του Παναγιωτάκη.

Ο ίδιος καταλήγει με μια ελπίδα και μια προτροπή προς τις Αρχές:

«Φτάσαμε στο τέλος. Να υπάρξει δικαίωση για το παιδί μου. Το περιμένω να ακούσω από το στόμα του εισαγγελέα ότι είναι εγκληματική ενέργεια και όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση να τιμωρηθούν».

Τι έλεγε η Ειρήνη Μουρτζούκου στην Αγγελική Νικολούλη στις 20 Ιουνίου

Λίγο πριν βγει τηλεφωνικά στον αέρα στο επεισόδιο της προηγουμένης εβδοαμάδας και προκαλέσει νέα αναστάτωση στην υπόθεση με τα πέντε νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε προηγουμένως συνομιλήσει με την Αγγελική Νικολούλη.

Ο διάλογος τους:

Ειρήνη: Ακούω όλα όσα λέει η Ποπίτσα… Με κατηγορεί… Μπράβο της – όχι, μπράβο της. Καλά έκανε και με κατηγόρησε, αλλά αυτά που ακούστηκαν ήταν σοβαρά. Ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά μου… Αλήθεια, μπράβο της, Αγγελική… Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ειλικρινά. Κοίτα, έντεκα μήνες εγώ δεν έχω κρυφτεί…

Αγγελική: Το περίμενες να πει η Πόπη όλα αυτά; Γιατί, ξέρεις, όταν μια μαρτυρία βασίζεται σε ψέματα, κάποια στιγμή η αλήθεια αποκαλύπτεται… Αν, για παράδειγμα, λέμε σε κάποιον να πει ότι το παιδί δεν πέθανε εκεί, αλλά θα κατηγορήσουμε τους γιατρούς και θα πούμε πως πέθανε στο νοσοκομείο, τότε κάποια στιγμή κάποιος θα ξεσπάσει. Ειδικά αν πρόκειται για τη μητέρα του παιδιού που χάθηκε…

Ειρήνη: Έχεις δίκιο σ’ αυτό, Αγγελική. Στο λέω, και να ακουστεί και δημόσια: μπράβο της που με κατηγόρησε…

Αγγελική: Επειδή λέει την αλήθεια;

Ειρήνη: Γενικά, για όλα όσα λέει. Καλά έκανε…

Αγγελική: Δεν το περίμενες ότι θα συμβεί αυτό;

Ειρήνη: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω… Ξέρεις, είναι και η Πόπη, είναι και η γιαγιά… Άστα…

Αγγελική: Δηλαδή, δεν λέει αλήθεια σε όλα;

Ειρήνη: Λέει την αλήθεια… Τι να σου πω…

Αγγελική: Έχεις καταλάβει ότι η υπόθεση ολοκληρώνεται και πως οι γιατροί, ο ένας μετά τον άλλον, αποκλείουν τα παθολογικά αίτια;

Ειρήνη: Εγώ περίμενα και συνεχίζω να περιμένω πως όλοι αυτοί θα με κλείσουν μέσα, Αγγελική…

Αγγελική: Σου έλεγαν ότι έχεις κενά μνήμης και ότι πρέπει να πας σε ψυχίατρο;

Ειρήνη: Ναι, μου το είπε η Βούλα, αλλά εγώ, Αγγελική, δεν ήθελα…

Αγγελική: Εσύ νιώθεις ότι έχεις κενά μνήμης;

Ειρήνη: Δεν ξέρω τι είναι αυτό το “κενό μνήμης”…

Αγγελική: Θυμάσαι τι έγινε τότε με τα παιδάκια;

Ειρήνη: Δεν ξέρω, ρε Αγγελική, τι να σου πω… Να έχω κενά μνήμης και να μην το γνωρίζω;

Αγγελική: Θες να βγεις λίγο στον αέρα να ακουστείς; Αλλά θα είσαι ήρεμη. Δεν θα βρίσεις, δεν θα κάνουμε σόου εδώ…

Ειρήνη: Βγάλε με, ναι… ναι.

