Το ακατοίκητο "διαμάντι" του Ιονίου με τους πιο σπάνιους κατοίκους του κόσμου!

Φαντάσου ένα μικροσκοπικό, ακατοίκητο κομμάτι γης καταμεσής του Ιονίου, όπου οι μόνοι «μόνιμοι κάτοικοι» είναι μερικές από τις πιο σπάνιες φώκιες της Μεσογείου!

Αυτό ακριβώς είναι η Φορμίκουλα

, μια άγνωστη στους πολλούς βραχονησίδα κοντά στο Μεγανήσι και τον Κάλαμο. Μπορεί στο μάτι να φαίνεται απλώς σαν ένας μεγάλος βράχος που ξεπροβάλλει από το απέραντο γαλάζιο, αλλά κάτω από την επιφάνεια του νερού κρύβεται ένα πραγματικό πάρτι ζωής.

Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κρυφό παράδεισο;

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VIP καλεσμένοι

: Οι μεσογειακές φώκιες Monachus monachus τη λατρεύουν. Εκεί βρίσκουν την ησυχία τους για να ξεκουραστούν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους, μακριά από ξαπλώστρες και φασαρία.

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Βυθός για καρτ ποστάλ

: Τα νερά γύρω από τη Φορμίκουλα είναι γεμάτα από καταπράσινα, υγιή λιβάδια Ποσειδωνίας (τα «πνευμόνια» της θάλασσας) και πολύχρωμα ψάρια.

Στάση για δελφίνια

: Δεν είναι σπάνιο να δει κανείς δελφίνια να κάνουν βόλτες στα ανοιχτά, απολαμβάνοντας την απόλυτη ηρεμία της περιοχής.

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Είναι από εκείνα τα μαγικά μέρη που αποδεικνύουν ότι, όταν η φύση μένει ανέγγιχτη από τον άνθρωπο, κάνει θαύματα. Ένας μικρός, άγριος παράδεισος που μας θυμίζει πόσο όμορφο –και εύθραυστο– είναι το Ιόνιο!

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