Θεσσαλονίκη: Κατέληξε το 14χρονο κορίτσι που έπεσε από γέφυρα στην Πιερία

Ένα 14χρονο κορίτσι από την Αλβανία τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακής (29/6) όταν έπεσε από γέφυρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην περιοχή Ανδρομάχη Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια έγινε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, όπου τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι Aρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το ΑΤ Κατερίνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκρήτιο Στάδιο: Αυτή είναι η συμφωνία Δήμου Ηρακλείου - ΟΦΗ

Ηράκλειο: Νέα βλάβη σε αγωγό... φέρνει προβλήματα στην υδροδότηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι στο φως... με φόντο την Κρήτη