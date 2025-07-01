Θεσσαλονίκη: Κατέληξε το 14χρονο κορίτσι που έπεσε από γέφυρα στην Πιερία
clock 18:17 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα 14χρονο κορίτσι από την Αλβανία τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακής (29/6) όταν έπεσε από γέφυρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην περιοχή Ανδρομάχη Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια έγινε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, όπου τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι Aρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το ΑΤ Κατερίνης.

