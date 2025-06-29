Συναγερμός στην Κέρκυρα: Δύο τουρίστριες χάθηκαν ενώ πήγαιναν πεζές σε δυσπρόσιτη παραλία
clock 16:32 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή των Λιαπάδων, στη βόρεια Κέρκυρα, όταν δύο τουρίστριες φέρεται να χάθηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας προς δυσπρόσιτη παραλία.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera, οι δύο γυναίκες, μεταφέρθηκαν με ταξί κοντά στο σημείο και από εκεί συνέχισαν πεζές, με σκοπό να φτάσουν στην δυσπρόσιτη παραλία της περιοχής.

Ωστόσο, στη διαδρομή φαίνεται πως έχασαν τον προσανατολισμό τους. Οι ίδιες επικοινώνησαν με τις Αρχές δίνοντας στίγμα από το κινητό τους τηλέφωνο.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχει ένα όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και η ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

