Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Ναύπακτο, επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα έξω από τη Ναύπακτο, απειλώντας κατοικίες και οδηγώντας στην εκκένωση των οικισμών Άνω Πλατανίτη.

Οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι στην περιοχή αναμένεται να ενταθούν μέσα στη μέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σημειώνεται πως άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 για προληπτική εκκένωση των οικισμών Άνω Πλατανίτη, ενώ στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούσαν 105 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός του Άνω Πλατανίτη και πλέον έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων, γεγονός που διευκολύνει το έργο της πυρόσβεσης.

Απομακρύνθηκε ο άμεσος κίνδυνος – Διασπορά μικρών εστιών στο καμένο μέτωπο

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΡΤNews, Νίκο Γιαπράκα, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη: «Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο πλέον. Υπάρχουν μόνο μικρές διάσπαρτες εστίες ανάμεσα στον Άνω Πλατάνι και την περιοχή της Κίνας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρίψεις για να σβήσουν και την τελευταία σπίθα.

Η εγγύτητα της θάλασσας στο μέτωπο έδωσε κρίσιμο πλεονέκτημα στα εναέρια μέσα, τα οποία κατάφεραν ταχύτατα ανεφοδιασμό και επιχείρησαν με συνεχή ρίψη νερού από νωρίς το πρωί.

Δήμαρχος Ναυπακτίας: «Συντονισμένη και αποτελεσματική επέμβαση – Σε επιφυλακή για τις επόμενες ώρες»

Ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, επιβεβαίωσε μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο αλλά όχι λήξασα: «Τα πράγματα εξελίσσονται αισιόδοξα, αλλά είμαστε σε επιφυλακή. Οποιαδήποτε μικρή εστία μπορεί να αναζωπυρωθεί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς –Πυροσβεστική, Δήμος, Πολιτική Προστασία, εναέρια μέσα– συνεργάστηκαν αποτελεσματικά από την πρώτη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γκίζας υπογράμμισε ότι ο γρήγορος συντονισμός και η έγκαιρη εκκένωση ήταν κρίσιμα για την αποτροπή των χειρότερων.

Μαυρομμάτης (Αντιπεριφερειάρχης): «Άψογη δουλειά της Πυροσβεστικής – Ευτυχώς χωρίς απώλειες»

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θωμάς Μαυρομμάτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση των επιχειρήσεων:

«Η εικόνα είναι πολύ καλή. Δεν έχουμε ένδειξη ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Ένα μεγάλο μπράβο στην Πυροσβεστική – έσωσαν τα σπίτια μας», δήλωσε συγκινημένος.

Αναφέρθηκε στις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή:

«Είχαμε δύο καναντέρ, τρία ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ακόμα και εθελοντές. Όλοι συνεργάστηκαν άψογα».

Κάτοικοι επιστρέφουν – Παραμένει η επαγρύπνηση λόγω ανέμων

Όπως μεταδίδει ο Νίκος Γιαπράκας, οι κάτοικοι αρχίζουν σταδιακά να επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς ο μεγάλος κίνδυνος φαίνεται να έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ακροβολισμένες, ελέγχοντας την περίμετρο, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

«Η περιοχή παραμένει ευάλωτη λόγω της καύσιμης ύλης και της αναμενόμενης αύξησης των ανέμων», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης.