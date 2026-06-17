ΠΟΓΕΔΥ: «Η απαξίωση της αριστείας και η στοχοποίηση των Γεωτεχνικών του Δημοσίου δεν θα περάσουν»  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) με ανακοίνωση της καταγγέλει τον αποκλεισμό των γεωτεχνικών από το νέο Σχέδιο Νόμου του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει τα εξής:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος «στοχοθεσίας – αξιολόγησης» στο Δημόσιο, καθώς και τη μαζική απόρριψη αξιολογήσεων υπαλλήλων που είχαν χαρακτηριστεί ως «άριστοι» από τις υπηρεσίες τους.



Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία οι αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης απέρριψαν τη συντριπτική πλειονότητα των προτεινόμενων άριστων αξιολογήσεων, επιβεβαιώνουν τις σοβαρές επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς για τον τρόπο εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος.



Υπάλληλοι με αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και ουσιαστική προσφορά στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αποκλείονται από την αναγνώριση της προσφοράς τους, όχι λόγω έλλειψης προσόντων ή χαμηλής απόδοσης, αλλά λόγω τυπικών ερμηνειών και υπερβολικών απαιτήσεων ως προς την αιτιολόγηση των αξιολογήσεων.



Ιδιαίτερα για τους Γεωτεχνικούς του Δημοσίου, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς. Οι Γεωτεχνικοί αποτελούν έναν από τους πλέον εξειδικευμένους επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι επιστήμονες επιπέδου Integrated Master, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικά διπλώματα. Η επιστημονική τους κατάρτιση και η επαγγελματική τους επάρκεια αναγνωρίζονται διαχρονικά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων και της δημόσιας υγείας είναι καθοριστική. Παράλληλα, οι Γεωτεχνικοί έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη παρατυπιών, κακοδιοίκησης και σκανδάλων που σχετίζονται με τη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων, υπηρετώντας με συνέπεια τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον.



Για τον λόγο αυτό δεν είναι αποδεκτό να αντιμετωπίζονται ισοπεδωτικά μέσα από διαδικασίες που αγνοούν το εύρος της επιστημονικής τους ευθύνης, το αντικείμενο της εργασίας τους και τη συμβολή τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.



Η ΠΟΓΕΔΥ επαναλαμβάνει ότι η αξιολόγηση οφείλει να αποτελεί εργαλείο ουσιαστικής αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και αναγνώρισης της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των εργαζομένων και όχι μηχανισμό αποκλεισμών, πειθάρχησης ή δημιουργίας τεχνητών διαχωρισμών μεταξύ των υπαλλήλων.



Η σύνδεση της αξιολόγησης με συστήματα στοχοθεσίας και οικονομικών κινήτρων, χωρίς αντικειμενικά, διαφανή και κοινώς αποδεκτά κριτήρια, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, υπονομεύει τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και απαξιώνει τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.



Η ΠΟΓΕΔΥ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κύρος των Γεωτεχνικών και να διεκδικεί ένα δίκαιο, αντικειμενικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα αξιολόγησης, που θα αναγνωρίζει πραγματικά την προσφορά των εργαζομένων και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας.

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