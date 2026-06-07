Πλοκάμια στα Βόρεια Προάστια: Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών

Στην υπόθεση της σύλληψης των έξι υπαλλήλων Πολεοδομιών σε δήμους της βορειοανατολικής Αττικής που φέρονται εμπλεκόμενοι σε δωροδοκίες και δωροληψίες για τακτοποίηση ακινήτων και οικοπέδων, για μειώσεις προστίμων για διευθέτηση οικοδομικών φακέλων και άλλα πολλά, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τριάντα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσά τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις υπηρεσιακές και θεσμικές τους ιδιότητες, καθώς και το δίκτυο επαφών που διέθεταν, φέρονται να εξασφάλισαν σε τουλάχιστον 29 περιπτώσεις από τον Οκτώβριο του 2025, ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, υπάλληλοι δήμων σε πολεοδομίες, μέλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάμεσα σε αυτούς και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη σε Δήμους Γαλατσίου, Κηφισιάς, Αμαρουσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ αυτών δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε ύστερα από διαδοχικές καταγγελίες που έγιναν αρχικά τον Ιούλιο του 2024 και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο. Οι πρώτες αφορούσαν σε ενέργειες υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και περίπτερα και ακολούθησαν οι καταγγελίες που αφορούσαν σε υπηρεσίες της Πολεοδομίας των Δήμων Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής και Μαρκόπουλου, όπου φέρεται μηχανικός να κατέβαλλε γρηγορόσημο για την έκδοση αδειών οικοδόμησης.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να παρενέβαιναν σε πολεοδομικές υποθέσεις ζητώντας χρηματικά ανταλλάγματα προκειμένου να επισπεύδουν ή να διευκολύνουν την έκδοση οικοδομικών αδειών, να διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυθαιρέτων και να επιτυγχάνουν τη μείωση επιβαλλόμενων προστίμων.

Με μεθόδους αντιπαρακολούθησης η επικοινωνία μεταξύ των μελών

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν μεθόδους αντιπαρακολούθησης. Χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές στο διαδίκτυο για τις συνομιλίες τους, στις οποίες απέφευγαν, όταν επρόκειτο για χρηματισμό, να αποκαλέσουν τα χρήματα ως έχουν και τα αποκαλούσαν με κωδικούς όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 334.895€ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις, σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Ποιοι οι άνθρωποι – κλειδιά

Τα δύο ηγετικά μέλη καθοδηγούσαν τη δράση του κυκλώματος, συντόνιζαν τις επαφές και τις διαδικασίες που αφορούσαν πολεοδομικές υποθέσεις και καθόριζαν τα χρηματικά ανταλλάγματα που ζητούσαν σε κάθε περίπτωση.

Μέλος του κυκλώματος με εξειδικευμένες γνώσεις του πολεοδομικού πλαισίου παρείχε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη ώστε να τροποποιούνται οι φάκελοι με τέτοιο τρόπο που να μοιάζουν συμβατοί με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχε ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των πελατών και των μελών του κυκλώματος, ενώ διαχειριζόταν και την διακίνηση χρημάτων. Οι συνεννοήσεις για τα χρηματικά ανταλλάγματα και οι παραδόσεις μετρητών πραγματοποιούνταν κυρίως σε κατ ιδίαν συναντήσεις σε χώρους που θεωρούνταν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάρκινγκ και οχήματα.

Που εστιάζουν οι Αρχές

Τέλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ηλία Κούκου για το ΕΡΤnews από τη ΓΑΔΑ, διαστάσεις εκτεταμένου κυκλώματος διαφθοράς λαμβάνει η υπόθεση δωροληψιών σε πολεοδομικές υπηρεσίες, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει τουλάχιστον 29 καταγεγραμμένες περιπτώσεις και να «φωτογραφίζει» δεκάδες ακόμη εμπλεκόμενους. Οι αρχές εστιάζουν σε υπαλλήλους που φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη θέση και την τεχνογνωσία τους για να επιταχύνουν διαδικασίες, να νομιμοποιούν αυθαίρετα και να «κουρεύουν» πρόστιμα, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διώξεων και συλλήψεων.

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